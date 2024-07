Mercato - OM : De Zerbi a vendu la mèche pour le prochain départ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM pourrait bien se retrouver bloqué. Le club marseillais a la possibilité de détenir quatre joueurs extra-communautaires dans son effectif. Or, avec le recrutement de Mason Greenwood, seule une place est à pourvoir. Embêtant, alors que plusieurs joueurs sud-américains sont ciblés. Ainsi, le club pourrait prendre la décision de sacrifier un membre du groupe.

Le match amical organisé face à Toulon ce mercredi soir a été riche d'enseignements pour l’OM. Le club marseillais s’est montré convaincant, remportant une victoire aisée (3-0). L’occasion d’en savoir plus sur les choix de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a notamment aligné Bamo Meïté sur le côté droit plutôt qu’Amir Murillo.

Coup de tonnerre, un joueur de l'OM fait capoter son transfert ! https://t.co/26sh0koLZe pic.twitter.com/DIUwF5SO1U — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Murillo remplaçant et sur le départ

Une décision qui pourrait ne pas être si anodine que ça. Car ces derniers jours, il a été question d’un départ de Murillo, international panaméen, afin de libérer une place extra-communautaire. Pour l’heure, les deux autres places sont occupées par Luis Henrique (Bresil) et Mason Greeenwood (Angleterre).

Alexis Sanchez pourrait occuper une place

Et lorsque l’on observe les pistes de l’OM dans ce mercato, on remarque de nombreux joueurs sud-américains comme Valentin Carboni ou encore Alexis Sanchez. Un départ de Murillo pourrait donc offrir une plus grande marge de manœuvre à la formation phocéenne. Un véritable casse-tête pour Pablo Longoria.