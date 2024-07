Mercato - OM : Contact établi avec un joueur de Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pau Lopez étant sur le départ, l’OM s’est lancé à la recherche d’un nouveau gardien sur le marché des transferts. Dans cette optique, la direction olympienne pense notamment à Brice Samba, déjà passé par le club entre 2013 et 2017. Si des contacts ont été noués avec son entourage, le prix demandé par le RC Lens est trop élevé.

Bien qu’il ait encore deux ans de contrat, jusqu’en juin 2026, Pau Lopez ne va pas les honorer. Le gardien âgé de 29 ans est proche d’un retour en Serie A, lui qui avait quitté l’AS Rome en 2021 pour prendre la direction de Marseille. L’Espagnol devrait s’engager avec Côme, mais avant de le laisser filer, l’OM veut d’abord trouver son remplaçant. En ce sens, les pistes Ilan Meslier (24 ans, Leeds), Filip Jorgensen (22 ans, Villarreal) et plus récemment Alvaro Velles (26 ans, Las Palmas) ont été évoquées, mais également celle menant à Brice Samba.

« Tout le monde connait l'attachement que j'ai avec ce club »

Ce qui serait un retour pour l’international français (3 sélections), passé par l’OM entre 2013 et 2017. Interrogé à ce sujet récemment en conférence de presse, Brice Samba n’a pas fermé la porte : « Ce n'est pas à l'ordre du jour en toute franchise. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connait l'attachement que j'ai avec ce club que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Ensuite on verra bien. Je ne me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi (…) Je suis très content et fier d'être le capitaine de Lens. Et s'il faudra rester à Lens, on restera. En tout cas je ne ferme aucune porte et on verra ce qu'il va se passer cet été. »

Des contacts avec Samba mais…

D’après les informations de L’Équipe, Brice Samba figure bien sur la liste de l’OM pour succéder à Pau Lopez et des premiers contacts ont même eu lieu avec son entourage. Le gardien âgé de 30 ans a tout du profil idéal, mais il y a un problème, les demandes du RC Lens, où il a encore quatre ans de contrat, jusqu’en juin 2028. L’indemnité de transfert que pourrait demander les Sang et Or est aujourd’hui un frein à un potentiel retour de Brice Samba à l’OM.