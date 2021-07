Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue estivale qui a déjà une énorme pression !

Publié le 17 juillet 2021 à 0h30 par A.M.

Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma, Cengiz Under va impérativement devoir se relancer à l'OM.

Afin de compenser le départ de Florian Thauvin, qui s'est engagé libre avec les Tigres de Monterrey, l'OM a obtenu le prêt de Cengiz Under qui a débarqué en provenance de l'AS Roma. L'ailier turc revenait d'un prêt peu concluant à Leicester et va devoir se relancer à Marseille puisque comme l'explique le journaliste de L'Equipe Mathieu Grégoire, c'est la dernière chance de Cengiz Under en Europe qui n'aura donc pas le choix.

«C’est sa dernière chance en Europe avant un retour au pays»