Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir d'un jeune talent de Villas-Boas bientôt fixé ?

Publié le 11 mars 2020 à 13h00 par La rédaction

Les jeunes de l’OM caracolent en tête de leur poule en U17 nationaux. Des performances qui révèlent des joueurs qui pourraient signer un contrat professionnel dans les semaines à venir.

Il n’y a pas que les joueurs professionnels qui font une belle saison à l’OM. Les jeunes sont tous en tête de leurs championnats respectifs. Des pépites se révèlent dans les rangs d'André Villas-Boas, et c’est notamment le cas de Paolo Sciortino. Le jeune milieu de terrain rayonne dans l’entrejeu des U17 de l'OM. Sa technique et sa vision de jeu pourraient rapidement intéresser le staff de Villas-Boas.

Un contrat pro à venir pour Sciortino ?