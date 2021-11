Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est maintenant ou jamais pour cette piste de Longoria !

Publié le 29 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur de Pablo Longoria depuis un bon bout de temps, Jérémie Boga pourrait être disponible dès le mercato hivernal, et donc à portée de main du président de l’OM.

Cela fait à présent plusieurs sessions de transfert que Pablo Longoria semble garder un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Jérémie Boga. Et alors qu’il a souvent mis le feu au marché, l’attaquant de Sassuolo n’a jamais quitté le club neroverdi. Cependant, il semblerait inévitable que les adieux du natif de Marseille et international ivoirien soit amené à quitter le club italien dans les prochaines semaines. Pour l’OM ? Le président Longoria resterait toujours aussi intéressé par le profil de l’ailier. Et il se pourrait que cette fois-ci, ce soit la bonne, si l’OM s’en donnait les moyens.

Sassuolo veut tourner la page Boga dès cet hiver !