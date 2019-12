Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce choix de Garcia qui plombe encore McCourt !

Publié le 24 décembre 2019 à 20h00 par A.M.

À l'origine de la venue de Kevin Strootman durant l'été 2018, Rudi Garcia a laissé un drôle de cadeau à l'OM puisque le salaire du Néerlandais continue de plomber les finances phocéennes.

En fin de saison dernière, Rudi Garcia a quitté l'Olympique de Marseille près de trois ans après son arrivée en octobre 2016. Et le passage du technicien français à l'OM occasionne de nombreuses critiques, notamment sur le recrutement. Très impliqué dans le mercato, Rudi Garcia a imposé de plusieurs pistes à Andoni Zubizarreta, bien souvent sans grande réussite. À l'image de Kevin Strootman.

L'encombrant Strootman

En effet, c'est Rudi Garcia lui-même qui a poussé pour attirer Kevin Strootman durant l'été 2018 contre un chèque de 28M€, et surtout un salaire mensuel avoisinant les 500 000€. Et alors que le fair-play financier menace l'OM depuis l'été dernier, les revenus du Néerlandais plombent la masse salariale du club phocéen. Et compte tenu des prestations récentes de Kevin Strootman, il sera difficile de trouver un acheteur cet hiver.