Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va continuer son recrutement de folie !

Publié le 19 août 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Lors de cette fenêtre de transferts, Pablo Longoria a déjà offert 8 recrues à Jorge Sampaoli. Alors que le président de l'OM ne serait pas rassasié, on devrait assister à une fin de mercato de folie à Marseille.

Pour satisfaire Jorge Sampaoli et lui permettre de remplir les objectifs sportifs qu'on lui a fixés, Pablo Longoria n'a pas chômé cet été. En effet, le président de l'OM s'est arraché au travail pour renforcer l'effectif marseillais lors de cette fenêtre de transferts. Désireux d'apporter du sang neuf à toutes les lignes de l'OM, Pablo Longoria a déjà bouclé 8 arrivées, à savoir William Saliba (Arsenal), Luan Peres (Santos), Pau Lopez (AS Rome), Matteo Guendouzi (Arsenal), Cengiz Ünder (AS Rome), Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone) et le transfert définitif de Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund). Malgré toutes ces transactions finalisées, Pablo Longoria n'aurait pas clôt son recrutement estival, bien au contraire. En effet, le patron de l'OM espérerait toujours recruter plusieurs autres joueurs.

Pol Lirola de retour à l'OM dans les prochains jours ?

D'une part, Pablo Longoria voudrait à tout prix boucler le retour de Pol Lirola en défense. Et d'après les indiscrétions de RMC Sport , le président de l'OM ne serait plus qu'à un pas de parvenir à ses fins. Comme l'a indiqué le média français, les voyants seraient au vert en ce qui concerne Pol Lirola. Et sauf énorme retournement de situation, le défenseur de la Fiorentina devrait retrouver l'OM dans les prochains jours. D'autre part, Pablo Longoria souhaiterait également s'offrir de nouvelles recrues en attaque d'ici la fin du mercato estival, et ce, malgré les signatures de Konrad de la Fuente et de Cengiz Ünder. Dans cette optique, le nouveau patron de l'OM aurait plusieurs cibles en vue, dont Alexander Sorloth et Ike Ugbo. Toujours selon RMC Sport , la direction du club phocéen serait bel et bien en contact avec Leipzig pour l'avant-centre norvégien et négocierait pour un prêt avec option d'achat. En ce qui concerne Ike Ugbo, il semblait être promis à Genk. Toutefois, l'OM serait entré dans la danse à la toute dernière minute pour un transfert, plus précisément, juste avant que l'attaquant de Chelsea ne passe sa visite médicale en Belgique. Ce qui aurait totalement relancé ce dossier, puisque Ike Ugbo serait désormais en pleine hésitation quant à son avenir. Et alors qu'il serait attiré par le challenge marseillais, l'international anglais U20 commencerait même à donner sa priorité à l'OM.

Ça s'emballe pour Alexander Sorloth et Ike Ugbo...