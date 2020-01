Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Nzonzi ouvre la porte à Garcia

Publié le 12 janvier 2020 à 15h40 par La rédaction

Mis à l'écart à Galatasaray, Steven Nzonzi ne devrait pas rester longtemps avec les champions de Turquie. Alors que l'OL s'intéresserait au joueur, Nzonzi est ouvert à une arrivée dans le Rhône.