Mercato - OL : Une fake news est dénoncée pour la vente du club

Depuis quelques temps maintenant, le dossier du rachat de l'OL traîne en longueur. John Textor peine à trouver un accord pour investir dans le club rhodanien. Une terrible nouvelle est d'ailleurs tombée à ce sujet. L'homme d'affaire ne devrait pas être le nouveau propriétaire de l'OL. Une annonce que John Textor a immédiatement qualifié de « fake news ».

Après une saison dernière marquée par une frustrante huitième place, l’OL entendait se remettre sur de bons rails en 2022-2023. Mais depuis le début de l’exercice, rien ne va chez les Gones . L’OL pointe encore à la huitième place, derrière le LOSC, l’AS Monaco et le FC Lorient. En cours de route, le club rhodanien s’est séparé de Peter Bosz pour le remplacer par Laurent Blanc.

Et alors que les résultats sportifs ne sont pas à la hauteur des attentes, un dossier traîne en longueur depuis quelques temps. En effet, la vente de l’OL est en pleine négociation. John Textor est pressenti pour être le nouveau propriétaire. Mais un accord peine à être trouvé. L’Équipe révélait récemment que l’homme d’affaire devait être autorisé par la Premier League pour transférer ses parts de Crystal Palace à Eagle Football. Sans cela, John Textor ne peut pas racheter l’OL. Et une terrible nouvelle est tombée ce jeudi.

Jean-Michel Aulas avait alors décidé d’accorder un « ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final. » Un délai qui n’aurait donc pas été suffisant pour permettre à John Textor de prendre la tête de l’OL d’après Canal+ . L'homme d'affaire ne devrait donc pas être le nouveau propriétaire du club à en croire le média. Une annonce que John Textor lui-même a qualifié de fausse.

Fake News. We have never wavered from our commitment to complete our investment in @OL. Please rely only on our public statements, made through official channels and press releases. https://t.co/E2xjPsuZ4z