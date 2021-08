Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho veut un cadre de Rennes !

Publié le 24 août 2021 à 18h50 par La rédaction

Alors que l'OL devrait être très actif dans la dernière ligne droite du mercato, Benjamin Bourigeaud serait dans le viseur de Juninho.

Après Emerson et Xherdan Shaqiri l'OL pourrait encore s'activer. Selon les informations de Julien Maynard, Juninho s'intéresserait à Benjamin Bourigeaud. Le milieu de terrain du Stade Rennais est l'un des cadres de l'équipe bretonne. A 27 ans, il sort d'une saison pleine avec 7 buts et 5 passes décisives en 37 matches. L'ancien Lensois est sous contrat avec Rennes jusqu'en 2023 et reste sur les tablettes du Betis Séville. S'il arrive à Lyon, Bourigeaud aurait une concurrence rude avec notamment Lucas Paqueta, Houssem Aouar, Maxence Caqueret ou Bruno Guimaraes.