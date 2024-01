Mercato - OL : L'entraîneur annonce un départ en public !

La rédaction

Pour son entrée en lice en Coupe de France ce dimanche, l'OL s'est largement imposé face au modeste club de Pontarlier (3-0). Entré dans les buts rhodaniens en toute fin de match, Rémy Riou, débarqué au club en 2022, ne portera plus les couleurs de l'OL, lui qui verra son contrat expirer au mois de juin. Après la rencontre, son entraîneur, Pierre Sage, a tenu à lui rendre hommage.

Le contrat est rempli pour l'OL. À l'occasion de leurs grands débuts en Coupe de France cette saison, les Lyonnais se sont largement imposés ce dimanche face à la modeste formation de Pontarlier (3-0). Bousculé durant le premier acte, les Gones ont déroulé dans le second, ce qui a notamment permis à Pierre Sage d'octroyer un peu de temps de jeu à Rémy Riou, entré dans les buts lyonnais en lieu et place d'Anthony Lopes dans les dernières minutes de jeu.



« C’est un grand monsieur, on voulait le remercier pour ce qu’il apporte au quotidien »

À l'issue du match, le technicien de l'OL a tenu à rendre un dernier hommage à Rémy Riou, lui qui ne jouera plus sous les couleurs de Lyon cette saison. « À la demande du vestiaire j’ai voulu faire un clin d’œil à Remy Riou qui est un super coéquipier et un super joueur. C’est un grand monsieur, on voulait le remercier pour ce qu’il apporte au quotidien. Il y a des choses qui se passent en ce moment pour lui, c’est important qu’il foule la pelouse une dernière fois. Ses partenaires n’ont pas voulu lui donner le ballon et c’est dommage ».

Vers un départ au Paris FC pour Riou ?