Mercato - OM : Gattuso dévoile la prochaine recrue de Marseille !

La rédaction

N'entrant pas dans les plans des dirigeants de Besiktas, Jean Onana a été invité à trouver un nouveau point de chute cet hiver. Désireux de pallier l'absence de nombreux joueurs au milieu de terrain, l'OM va signer prochainement le Camerounais, qui va arriver sous la forme d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire. Après le succès marseillais face à l'US Thionville (1-0) ce dimanche en Coupe de France, Gennaro Gattuso a donné son avis sur cette prochaine recrue.

Une chose est sûre, Gennaro Gattuso aura de quoi se tirer les cheveux pour ses prochaines compostions d'équipe. Privé notamment de quatre joueurs au milieu de terrain (Valentin Rongier, Pape Gueye, Azzedine Ounahi et Amine Harit) pour les prochaines semaines, l'OM s'est donc activé sur le mercato hivernal pour trouver du renfort.

Mercato - OM : Un renfort débarque, les conditions sont fixées https://t.co/YXpb4PuCN9 pic.twitter.com/vJSXk3Suu3 — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Signature imminente d'Onana à l'OM

Et le club phocéen s'est penché sur un joueur bien connu dans l'Hexagone. Mis à l'écart par Besiktas, Jean Onana, passé par le LOSC, Bordeaux ou encore le RC Lens, va en effet s'engager avec Marseille dans les prochaines heures sous la forme d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire. Comme nous l'indique RMC Sport , le Camerounais devrait passer sa visite médicale ce lundi.

«Il a joué de nombreux matches dans le championnat français, il va nous aider»