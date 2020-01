Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Ben Arfa, Mariano... Ce club qui va faire mal à Garcia sur le mercato...

Publié le 7 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

Cet hiver, l'Olympique Lyonnais est attendu au tournant sur le mercato. Des renforts sont espérés par Rudi Garcia, mais l'Espanyol Barcelone pourrait bien compromettre ses plans.

Entre les blessures importantes de Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde, Leo Dubois ou encore Youssouf Koné, et les déceptions du mercato estival comme Thiago Mendes et Joachim Andersen, l'Olympique Lyonnais devrait se montrer actif cet hiver. Ainsi, Rudi Garcia a reconnu que l'OL « cherche un joueur offensif et un latéral . » Mais l'Espanyol Barcelone pourrait bien venir contrecarrer ses plans.

L'Espanyol se positionne sur Ben Arfa et Mariano

Parmi les nombreuses pistes évoquées dans le secteur offensif, un retour de Mariano Diaz, qui ne joue pas au Real Madrid, serait étudié. Mais l'Espanyol Barcelone se penche également sérieusement sur ce dossier. Et le club catalan pourrait également faire de l'ombre à l'OL pour Hatem Ben Arfa qui attend un signe de Jean-Michel Aulas, comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport. Toutefois, toujours selon nos informations, l'Espanyol est bien revenu à la charge pour l'ancien meneur de jeu du PSG cet hiver.