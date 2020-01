Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo préparerait une offre surréaliste !

Publié le 7 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Toujours en quête d'opportunités sur le marché des transferts, Leonardo aurait dans l'idée d'offrir 80M€ au Milan AC pour recruter Lucas Paqueta et Alessio Romagnoli.

Bien qu'il ne faille pas s'attendre à un mercato très actif de la part du Paris Saint-Germain, Leonardo n'a jamais caché qu'il resterait à l'affût d'une belle opportunité sur le marché. Et en fin connaisseur du marché italien, le directeur sportif du PSG prospecte en Serie A, et notamment du côté du Milan AC, club qu'il connait bien évidemment très bien. Conscient des problèmes sportifs, et financiers, du club lombard, Leonardo pourrait bien tenter un énorme coup.

80M€ pour Romagnoli et Paqueta ?