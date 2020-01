Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Garcia annonce la couleur pour le mercato !

Publié le 3 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Présent devant les médias, Rudi Garcia en a profité pour lister les besoins de l'OL sur le mercato d'hiver.

Durant le mois de janvier, l'Olympique Lyonnais devrait être très actif. En effet, les Gones ont perdu sur blessures Memphis Depay, Youssouf Koné, Léo Dubois et Jeff Reine-Adelaïde. Par conséquent, l'OL travaillera sur ses postes durant le mercato d'hiver, et Juninho est déjà actif en coulisse en multipliant les pistes. Rudi Garcia a d'ailleurs confirmé les besoins du club cet hiver.

«Le mercato de janvier est difficile, mais...»