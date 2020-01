Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un cadre de Puel rassure les Verts pour son avenir !

Publié le 3 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Arrivé l'été dernier à l'ASSE en provenance de Nîmes, Denis Bouanga a réalisé une excellente première partie de saison. Et visiblement, il n'a aucune envie de partir.

En enrôlant Denis Bouanga pour 4,5M€ en provenance du Nîmes Olympiques, l'AS Saint-Etienne a réalisé un très joli coup. En effet, l'international gabonais a réalisé une excellente première partie de saison et a tenu le secteur offensif des Verts sur ses épaules. Avec sept réalisations en Ligue 1, Bouanga est le meilleur buteur de l'ASSE. Des prestations qui pourraient attirer de nombreux clubs désireux de renforcer leur attaque cet hiver. Mais l'ancien nimois a assuré qu'il ne partirait pas.

Bouanga ne compte pas partir