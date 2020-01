Foot - Mercato

Mercato : Rabiot, Sanson, James, Insigne... Ancelotti veut dynamiter le mercato !

Publié le 3 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Nommé sur le banc d'Everton il y a seulement quelques jours, Carlo Ancelotti est déjà actif en coulisse pour renforcer l'effectif de Toffees. Et plusieurs noms circulent.

Le 21 décembre dernier, Carlo Ancelotti a été nommé entraîneur d'Everton, quelques jours seulement après son départ de Naples. Et afin de relancer les Toffees , auteurs d'une première partie de saison très délicate, le technicien italien souhaite se renforcer cet hiver et compte bien attirer des joueurs qu'il connait déjà. Ainsi, comme le révèle Le 10 Sport en exclusivité, le nouveau coach du club de Liverpool compte récupérer Lorenzo Insigne afin de renforcer son secteur offensif. Et ce n'est pas tout.

Ancelotti veut du lourd cet hiver

En effet, comme le rapporte la presse italienne, Carlo Ancelotti aimerait profiter de la situation délicate d'Adrien Rabiot à la Juventus afin de récupérer le joueur qu'il a eu sous ses ordres au PSG. Autre joueur qu'il a dirigé, cette fois-ci au Real Madrid, James Rodriguez plait également grandement au technicien italien qui avait déjà essayé de l'attirer à Naples. Enfin, La Provence révélait récemment qu'Everton avait coché le nom de Morgan Sanson. Le joueur de l'OM n'a quant à lui jamais évolué avec Carlo Ancelotti.