Mercato - Officiel : Sofiane Boufal est de retour à Angers !

Publié le 5 octobre 2020 à 21h40 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 21h46

Après des expériences à l’étranger peu fructueuses, Sofiane Boufal est revenu dans son club formateur : le SCO d’Angers.

Véritable promesse du football marocain, Sofiane Boufal (27 ans) a brillé en Ligue 1 au sein de son club formateur à Angers et au LOSC avant de quitter l’hexagone à l’été 2016 pour Southampton. Chez les Saints , le milieu offensif n’a pas forcément fait son trou et s’est même rendu au Celta Vigo sous la forme d’un prêt. À 27 ans, Boufal revient à la maison. Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel du club, le SCO d’Angers a confirmé le retour de son ancienne pépite qui va donc disputer la saison avec Stéphane Moulin et ses hommes.