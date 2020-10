Foot - Mercato

Mercato - Officiel : La Juventus annonce l’arrivée de De Sciglio à l’OL !

Publié le 5 octobre 2020 à 16h55 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 16h56

Dans les tuyaux depuis quelques heures, l’arrivée de Mattia De Sciglio à l’OL a été officialisée par la Juventus sous la forme d’un prêt.

Juninho s’est montré clair au micro de Téléfoot La Chaîne dimanche soir dans la foulée du match nul concédé par l’OL à domicile face à l’OM (1-1). Rudi Garcia a fait part de sa volonté de voir Mattia De Sciglio débarquer à Lyon au directeur sportif du club rhodanien, le coach français voyant ses options limitées aux postes de latéral gauche et droit. Polyvalent et pouvant évoluer sur les deux flancs de la défense, l’international italien a signé en faveur de l’OL pour un prêt d’une durée d’une saison. Via un communiqué publié sur son site officiel, la Juventus a officialisé la chose ce dimanche. Rudi Garcia est arrivé à ses fins.