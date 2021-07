Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : L'OM annonce l'arrivée de Pau Lopez !

Publié le 11 juillet 2021 à 15h06 par La rédaction mis à jour le 11 juillet 2021 à 15h07

L'OM a annoncé ce dimanche l'arrivée de Pau Lopez. Le portier de 26 ans sera Marseillais à compter du 17 juillet prochain.