Mercato - Officiel : Le PSG annonce un transfert !

Publié le 1 juin 2022 à 17h45 par Thibault Morlain

Au PSG, les places sont chères au poste de gardien. Alors que Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ont dû alterner tout au long de la saison, certains ont dû s’exiler pour avoir du temps de jeu. Cela vaut notamment pour Marcin Bulka, qui a été prêté à l’OGC Nice. Cela s’est d’ailleurs très bien passé pour le Polonais, qui a convaincu les Aiglons de lever leur option d’achat.

Avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le PSG a ce qu’il faut au poste de gardien. Pourtant, au sein du club de la capitale, les portiers sous contrat étaient nombreux au début de saison. Par conséquence, plusieurs ont donc dû aller voir ailleurs pour espérer jouer. C’est ce qu’a fait Marcin Bulka, qui revenait d’ailleurs d’une année en prêt loin du PSG. Cédé une nouvelle fois, le Polonais a alors posé ses valises à l’OGC Nice, intégrant ainsi l’effectif de Christophe Galtier en tant que doublure de Walter Benitez.

🆕 @marcin_bulka transféré définitivement à l'@ogcnice. Le club souhaite beaucoup de réussite à Marcin sous ses nouvelles couleurs ! 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 1, 2022

« Marcin Bulka rejoint définitivement avec l’OGC Nice »