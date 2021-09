Mercato - Officiel : Franck Ribéry poursuit sa carrière en Serie A !

Foot - Mercato

Comme attendu, Franck Ribéry s’est engagé ce lundi avec la Salernitana, promue en Serie A.

Franck Ribéry ne pense pas à la retraite. Libre depuis la fin de son contrat avec la Fiorentina cet été, le Français de 38 ans s’est engagé pour une saison avec la Salernitana, promue en Serie A. D’après le journaliste Fabrizio Romano, l’ancienne star du Bayern Munich devrait percevoir un salaire annuel de 1.5M€.

Official: Franck Ribéry joins newly promoted Serie A side US Salernitana on a one-year contract with option for another year pic.twitter.com/D31sfWd7X9