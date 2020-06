Foot - Mercato

Mercato : Un grand espoir du Bayern Munich vers l'OGC Nice ?

Publié le 15 juin 2020 à 8h55 par La rédaction

Après Robson Bambu, l'OGC Nice serait sur le point de signer Flavius Daniliuc, défenseur central et grand espoir du Bayern Munich.

Les dirigeants niçois l’avaient dit, ils vont être actifs dans ce mercato et seraient sur le point de boucler une deuxième recrue. Selon Nice-Matin, Nice devrait s’offrir gratuitement Flavius Daniliuc (19 ans), grand espoir du Bayern Munich qui n’a pas souhaité prolonger avec le leader en Bundesliga. Capitaine en Youth League avec l’équipe allemande, il est notamment passé au Real Madrid dans sa jeunesse et titulaire en défense au sein des espoirs autrichiens. Il s'agirait d’un gros coup réalisé par l'OGC Nice et Patrick Vieira qui continuent leur mercato malin après l’arrivée de Robson Bambu.