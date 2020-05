Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Nice tente bien le coup pour Götze !

Publié le 3 mai 2020 à 14h07 par La rédaction

Comme révélé par Le 10 Sport, l'OGC Nice s'intéresse bien à Mario Götze dont le contrat au Borussia Dortmund arrive à échéance.