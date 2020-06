Foot - Mercato

Mercato : L'OGC Nice à fond sur un buteur de l'OL ?

Publié le 25 juin 2020 à 15h10 par La rédaction mis à jour le 25 juin 2020 à 15h14

Alors que l’OGC Nice fait partie des clubs actifs sur le marché des transferts, les Aiglons ne voudraient pas s’arrêter là et cibleraient Amine Gouiri en attaque.