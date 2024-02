Mercato : Neymar a déjà programmé son prochain transfert ?

Benjamin Labrousse

Ancienne star du PSG, Neymar a connu des derniers mois compliqués. La star brésilienne a été victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre 2023, et n’a toujours pas retrouvé le chemin des terrains. De retour au Brésil afin d’assister à Santos, le joueur d’Al-Hilal aurait échangé avec le président du club alvinegro pour son avenir.

Un retour triomphal. Ce mercredi soir, le club de Santos accueillait Corinthians au stade Urbano-Caldeira. Outre la victoire du club local (1-0), cette soirée a été marquée par le retour de l’enfant prodige Neymar. Présent afin d’assister à cette rencontre, l’ancien numéro 10 du PSG a été chaleureusement salué par le public brésilien.

« Un jour, je reviendrai »

De quoi laisser présager un retour à Santos d’ici quelques mois, quelques années ? Désormais à Al-Hilal, Neymar avait évoqué un possible retour au pays en avril dernier, alors que le joueur de 32 ans portait encore les couleurs du PSG. « Je me sens chez moi ici. C’est le club qui m’a tout donné, qui m’a ouvert des portes à moi et à ma famille, qui m’a révélé au monde. Je suis très heureux et content d’être ici. [...] Un jour, je reviendrai » .

« Il continuera avec l’expérience là-bas et puis il viendra »