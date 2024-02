OM : Il refuse son transfert et prépare sa revanche

Hugo Chirossel

Poussé vers la sortie dans les derniers jours du mercato hivernal, Jonathan Clauss est finalement resté à l’OM, au moins jusqu’à la fin de la saison. Un épisode pour le moins surprenant et qui a d’ailleurs étonné le principal intéressé. Désormais, l’international français est déterminé à faire taire ses détracteurs.

Arrivé lors de l’été 2022 en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss aurait pu quitter l’OM prématurément cet hiver. A la surprise générale, les dirigeants marseillais ont décidé de mettre le latéral droit de 31 ans sur le marché dans les derniers jours du mercato hivernal.

Le comportement de Clauss agace en interne

En cause, un investissement jugé insuffisant et un comportement au quotidien qui agacerait à l’OM. Jonathan Clauss quant à lui, à qui il reste un an et demi de contrat, ne se voyait pas partir maintenant et dans ces conditions et un départ dès cet hiver ne faisait absolument pas partie de ses plans, à quelques mois de l’Euro 2024.

Un Clauss revanchard