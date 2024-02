L’OM veut le virer, l’équipe de France se mobilise

Hugo Chirossel

Alors qu’il l’un des meilleurs joueurs de Gennaro Gattuso cette saison, l’OM a tenté de se séparer de Jonathan Clauss cet hiver. Les dirigeants marseillais ont mis l’international français sur le marché dans les derniers jours du mercato. Un épisode qui a surpris, même au sein de l’équipe de France.

Cet hiver, l’OM a bouclé les départs de Renan Lodi, transféré à Al-Hilal, Vitinha, prêté avec option d’achat au Genoa, et François-Régis Mughe, qui passera la deuxième partie de la saison à Dunkerque. Mais un quatrième aurait pu lui aussi s’en aller : Jonathan Clauss.

L'OM veut éjecter un joueur, Riolo balance tout ! https://t.co/indLAPYkdV pic.twitter.com/tZuJFQW9M1 — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Clauss poussé vers la sortie par l’OM

Cela a été le feuilleton de la fin du mercato hivernal du côté de l’OM. En raison de son comportement et de son investissement jugés insuffisants, Marseille a mis Jonathan Clauss sur le marché, dans les derniers jours du marché des transferts. Ce qui a de quoi surprendre, l’international français (10 sélections) étant le joueur marseillais le plus utilisé cette saison et probablement le meilleur.

Le feuilleton Clauss a surpris en équipe de France