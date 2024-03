Mercato : Mbappé va claquer la porte, le PSG se venge

Jean de Teyssière

Plus rien ne va entre le PSG et Kylian Mbappé. L'international français a annoncé qu'il allait quitter le PSG à l'issue de son contrat, en juin prochain ce qui n'a pas du tout plu aux dirigeants parisiens, à commencer par Nasser al-Khelaïfi. Face à l'AS Monaco vendredi, sa sortie à la mi-temps a beaucoup fait parler et elle peut s'expliquer par l'ambition du PSG de lui faire payer ce départ.

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé qu'il allait quitter le PSG en juin prochain, il n'a plus disputé un seul match en entier. Face à Nantes, il a commencé sur le banc, puis, face à Rennes et Monaco, il est sorti à l'heure de jeu et à la mi-temps. Une situation prévue par le PSG.

Le PSG fait payer à Mbappé son départ

Selon les informations de Foot Mercato , Nasser al-Khelaïfi n'aurait pas du tout goûté à l'annonce du départ de Kylian Mbappé. Le président parisien aurait confié en privée vouloir lui faire payer ce départ et qu'aucun cadeau ne lui serait fait.

Mercato - PSG : Voilà l’évènement qui a tout changé pour Mbappé https://t.co/a4rz0grz29 pic.twitter.com/RzsRXGLXH9 — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Al-Khelaïfi donne l'autorisation à Luis Enrique de ne plus faire jouer Mbappé

En plus de cela, le président du PSG aurait répété à de multiples reprises à son entourage que si Kylian Mbappé partait du club, il ne jouerait plus. Une manière de laisser une carte blanche à Luis Enrique, ce qui explique ces nombreuses sorties prématurées.