Mercato : Mbappé quitte le PSG, Haaland veut le suivre !

Kylian Mbappé prend le chemin du Real Madrid après sa décision de quitter le Paris Saint-Germain au terme de la saison. Un gros coup attendu depuis de longues années par le président Florentino Pérez, qui pourrait enchaîner avec Erling Haaland. Telle serait en tout cas la volonté de la star de Manchester City, malgré l’intérêt du Barça à son égard.

Le Real Madrid touche (enfin) au but. Habitué à sortir perdant du dossier ces dernières années, Florentino Pérez est plus que jamais en pole pour mettre la main sur Kylian Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison et désireux de changer d’air comme il l’a fait savoir à son président Nasser Al-Khelaïfi. Habitué à avoir de grands noms dans ses rangs, Real Madrid s’apprête donc à accueillir une nouvelle star, et celle-ci pourrait être suivie par une autre à l’avenir.

« Tout le monde sait que Haaland veut jouer pour le Real Madrid »

Mis en concurrence avec Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière, Erling Haaland voit lui aussi son nom être associé au Real Madrid ces dernières années, avec raison si l’on en croit Sam Lee, journaliste de The Athletic : « Je pense que tout le monde sait que Haaland veut jouer pour le Real Madrid. Et je ne pense pas que cela va vraiment disparaître un jour. Mais ce que City peut faire, c’est continuer à avoir un environnement dans lequel ils veulent rester et jouer au football et évidemment gagner beaucoup d’argent. »

Le Barça a rencontré le clan Haaland

Erling Haaland disposerait d’une clause libératoire valide cet été pour les clubs étrangers et ne serait donc pas contre un avenir au Real Madrid, alors que son bail avec Manchester City court jusqu’en 2027. Le FC Barcelone lorgne également le Norvégien et a rencontré son entourage, à savoir ses représentants Rafaela Pimenta et Maxwell, par l’intermédiaire du directeur sportif Deco. Après Mbappé, c’est le feuilleton Haaland qui risque de dynamiser le mercato.