Mercato : Mbappé choqué par le PSG ?

Jean de Teyssière

Le PSG est fixé concernant l'avenir de Kylian Mbappé : l'attaquant parisien quittera le club libre en juin prochain. Sa future destination, le Real Madrid, n'a pas encore été officialisée, tout comme son départ. Depuis, Mbappé ne joue plus beaucoup en Ligue 1 et en Ligue des Champions, ses performances sont en dents de scie. Le traitement infligé par son club depuis cette annonce le troublerait beaucoup.

Face au FC Barcelone, le match de Mbappé était le parfait exemple de sa situation au PSG : présent mais absent. Le Bondynois quittera son club de cœur, rejoint en 2017 pour aller dans le club de ses rêves : le Real Madrid. La fin d'aventure avec le PSG est plus dure qu'il ne le prévoyait.

Mbappé, troublé par son départ

Selon le média espagnol AS , Kylian Mbappé serait troublé par son départ, pas encore acté. S'il a annoncé à Nasser al-Khelaïfi, son président, qu'il allait quitter le club à la fin de son contrat en juin prochain, rien n'a encore été rendu public. La tension avec son entraîneur ne jouerait pas non plus en sa faveur...

PSG : Le problème de Mbappé est connu ? https://t.co/rZE2akFAXQ pic.twitter.com/6KEQctRKoJ — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

Mbappé ne s'attendait pas à un tel traitement