Mercato : Mbappé a choqué son monde !

Thomas Bourseau

La quête de la signature de Kylian Mbappé a duré plus d’une décennie pour le Real Madrid. Dès son adolescence, le champion du monde a été testé et approché par le club merengue dès 2012. Et finalement, en 2024, son arrivée s’est concrétisée. Et quand bien même elle fut destinée, elle en a surpris plus d’un dans son entourage.

Kylian Mbappé a mis un terme à des années de spéculations au sujet du feuilleton entourant son avenir et un éventuel transfert au Real Madrid. Le club merengue s’y est pris à plusieurs reprises, mais a peiné à parvenir à ses fins. Finalement, il aura fallu attendre un transfert au PSG et l’expiration d’un contrat pour que Mbappé finisse par déposes ses valises au Real Madrid.

Mercato : Après Mbappé, voilà les trois attaquants du PSG sur le départ ! https://t.co/G8G6o5FMJ7 pic.twitter.com/jW7redoOZO — le10sport (@le10sport) July 18, 2024

«Tous nos amis, tous les gens qui l’ont côtoyé petit se sont tous dit : Punaise, il l’a fait, il y est»

Le mardi 16 juillet, Kylian Mbappé a été présenté au Santiago Bernabeu face à plus de 80 000 personnes. Une cérémonie XXL qui a eu le don de faire pleurer sa mère et représentante Fayza Lamari. Pour Le Parisien, Lamari a partagé une anecdote qui montre à quel point, quand bien même ce fut écrit, que la venue de Mbappé au Real Madrid a tout de même surpris ses proches. « Je crois que c’est pour ça que je pleurais mardi. Kylian, son rêve, il en a fait un objectif et il s’est toujours donné les moyens de l’atteindre. Il a eu de la chance, aussi. Mais la chance, elle se provoque. Mardi, je n’étais pas la seule à être émue. Tous nos amis, tous les gens qui l’ont côtoyé petit se sont tous dit : Punaise, il l’a fait, il y est ».

«Il a toujours dit au président qu’un jour il irait au Real»

Le Real Madrid était quoi qu’il arrive la destination finale de Kylian Mbappé. Après le PSG, c’était le club merengue ou rien d’autre. Et sa mère a tenu à le souligner au quotidien de la capitale. « Non, il ne faut pas avoir de regrets. Quand tu es né à Paris, que tu as grandi à Bondy, c’est quelque chose que de jouer au Parc des Princes. Kylian n’a jamais menti. Il a toujours dit au président qu’un jour il irait au Real. Forcément, quand ça arrive, c’est compliqué. Mais à part pour Madrid, il n’aurait jamais quitté Paris. Ça n’a pas été simple, mais pas de regrets, retenons les belles émotions. Ça a été très, très difficile pour Kylian, c’est une certitude. Mais il n’est pas à l’usine. On n’a pas le droit, quand on est footballeur et qu’on gagne tout cet argent, d’avoir des coups de moins de bien ».