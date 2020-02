Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : MU répond à Pogba !

Publié le 20 février 2020 à 3h10 par La rédaction

Après la montée de pression effectuée ces dernières heures par le clan Pogba, les Red Devils ont probablement apporté une réponse. Analyse…

Alors que le clan Pogba avait lancé des premières démarches pour faire monter la pression pour un transfert en fin de saison, entre l’accrochage via twitter entre son agent Mino Raiola et Ole Gunnar Solskjær et les phrases du frère Pogba dans El Chiringuito (« Tout le monde sait que Paul veut partir »), le club mancunien pourrait bien avoir apporté une réponse dans le même registre…

MU fait savoir qu’il peut monter son prix…