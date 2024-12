Mercato : L'un des «meilleurs du monde» a signé à l'OM !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi, tactiquement parlant et dans son approche du football est le meilleur entraîneur du monde selon Kevin Prince-Boateng. Ayant côtoyé l'Italien à l'US Sassuolo, Boateng ne le cachait clairement pas en interview pour FIVE. Et il semble que Neal Maupay soit sur la même longueur d'onde que le Ghanéen. Explications.

Roberto De Zerbi aurait pu arriver deux ans plus tôt. En effet, dans la foulée du départ surprise de Jorge Sampaoli le 1er juillet 2022, Pablo Longoria a tenté de faire venir l'actuel entraîneur de l'OM pour lui succéder. Mais finalement, ce fut Igor Tudor qui hérita du poste de coach du club phocéen. Après quoi, De Zerbi s'en allait relever un nouveau défi en Angleterre en signant à Brighton. De quoi lui permettre de s'aguerrir un petit peu plus en Premier League avant de signer un contrat de trois saisons à l'OM le 29 juin dernier.

«Nous avons l'un des meilleurs managers du monde en ce moment»

Neal Maupay a déposé ses valises au sein de la cité phocéenne deux mois plus tard. L'occasion pour le buteur français de 28 ans formé à l'OGC Nice de rejoindre un projet sportif flambant neuf lancé par le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia avec un coach spécial à la baguette d'après Maupay.

« Nous avons un nouveau projet avec beaucoup de nouveaux joueurs et un nouveau manager. Qu'est-ce qui m'a fait choisir Marseille ? C'est le plus grand club de France. Les meilleurs supporters et le plus grand nombre de supporters aussi. La ville est magnifique, le stade est incroyable. Nous avons l'un des meilleurs managers du monde en ce moment ».

«Je suis fier d'être ici et d'essayer de rendre les supporters marseillais et la ville fiers»

« Avec des joueurs de haut niveau qui ont joué partout en Europe. Je pense donc que c'est une combinaison de tout. Je suis fier d'être ici et d'essayer de rendre les supporters marseillais et la ville fiers ». a conclu Neal Maupay en interview pour Bleacher Report.