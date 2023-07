Mercato : Luis Enrique réclame cette recrue à 50M€

Jean de Teyssière

Ousmane Dembélé se souviendra de son dernier but avec le FC Barcelone. Annoncé comme très proche du FC Barcelone, l'international français a marqué samedi face au Real Madrid (3-0) lors du match de préparation de son équipe. Son dernier, peut-être, lui qui pourrait rapidement rejoindre le PSG, qui a payé la clause libératoire de 50M€ de l'international français.

Le PSG est proche de voir arriver une huitième recrue. Très actif en ce mercato estival, le club parisien devrait voir arriver l'ailier du FC Barcelone, Ousmane Dembélé. L'international français pourrait très vite faire son retour en France, après avoir été révélé par le Stade Rennais lors de la saison 2015-2016.

« Je le vois heureux et c'est à lui de décider »

Ces derniers jours, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, avait évoqué le cas d'Ousmane Dembélé, dont une arrivée au PSG se fait de plus en plus insistante : « J'ai déjà dit à de nombreuses reprises que, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Je l'ai dit lors de ma présentation et je le répète aujourd'hui : il est capital pour moi. Je lui donne beaucoup de confiance et il m'en donne, a commencé le technicien devant les médias. Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c'est la décision du joueur. Je le vois heureux et c'est à lui de décider. Je le vois très bien adapté. Il nous a dit qu'il était heureux. Il est très différent. »

Luis Enrique voulait Dembélé