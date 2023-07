Le PSG victime d'un énorme coup de Trafalgar pour cette star à 50M€ ?

Jean de Teyssière

Ousmane Dembélé devrait rapidement porter le maillot du PSG. Le club parisien devrait activer la clause libératoire de l'international français de 50M€ et le FC Barcelone se serait déjà résigné à l'idée de voir partir son joueur très prochainement. A moins que la dernière réunion prévue entre Xavi, l'entraîneur et de Dembélé ne réussisse à lui faire changer d'avis.

La fin du feuilleton Ousmane Dembélé est proche de son issue. L'international français devrait s'engager avec le PSG très prochainement. Le FC Barcelone ne peut de toute façon rien faire puisque son joueur dispose d'une clause libératoire, que le PSG a activé.

Le Barça prêt à voir Dembélé partir

Ayant prolongé jusqu'à la dernière minute du mercato 2022, Ousmane Dembélé va quitter la Catalogne pour rejoindre le PSG. C'est en tout cas ce qui se dit partout. Selon les médias espagnols, dont AS , le Barça est même déjà résigné à l'idée de voir partir son joueur.

PSG : Dembélé reçoit un coup de pression pour son transfert https://t.co/MpGWjqvkhi pic.twitter.com/iuqQ4oieVi — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Xavi, dernière chance pour que Dembélé reste ?