Mercato : Le PSG fonce pour sur ce gros coup à 50M€

Jean de Teyssière

Le PSG n'en finit plus de recruter et n'a pas encore terminé son mercato. Si l'on enlève Xavi Simons, parti en prêt pour le RB Leipzig, le PSG a recruté sept joueurs et compte bien en faire venir un huitième, en la personne d'Ousmane Dembélé. En tout cas, le PSG accélère pour que ce transfert prenne forme.

Très actif sur ce mercato, le PSG continue de renouveler en profondeur son effectif. Luis Enrique a pris les rênes de l'équipe et souhaite insuffler un souffle nouveau, après des saisons de galère, notamment en Ligue des Champions.

Le PSG veut Dembélé

En début de week-end, une rumeur lancée par Foot Mercato et RMC Sport laissait entendre que le PSG souhaitait à tout prix faire venir Ousmane Dembélé cet été. L'international français dispose d'une clause libératoire de 50M€ et le PSG compte bien l'activer, même si le Barça aimerait temporiser, sachant que cette clause passera à 100M€ le 1er août...

Les coulisses de ce transfert à 20M€ du PSG révélées https://t.co/N3sxTXsjib pic.twitter.com/TL5vzMRWp3 — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Le PSG pousse pour activer cette clause

Mais selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG ne compte pas attendre le 1er août pour passer à l'action. En effet, le club parisien pousserait fort pour activer cette clause, après avoir déjà échoué à faire sauter celle du Lyonnais Bradley Barcola.