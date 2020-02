Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Osimhen affiche une volonté forte pour son avenir !

Publié le 28 février 2020 à 20h15 par A.C.

Victor Osimhen, attaquant du LOSC courtisé par plusieurs clubs à travers l’Europe, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Il est une des révélations de la saison. Arrivé au LOSC l’été dernier, Victor Osimhen en est à 18 buts et 6 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues. Cela n’a pas manqué d’attirer l’attention de plusieurs clubs à travers l’Europe ! Selon nos informations, le buteur lillois serait dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid, qui sont d’ailleurs déjà passés à l’action.

« J’aimerais bien rester à Lille, mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer »