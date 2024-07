Mercato : L'OM proche de recruter un grand attaquant ?

Axel Cornic

Le mercato de l’Olympique de Marseille est lancé, avec de nombreuses indiscrétions qui ont rythmé ces derniers jours. Ismaël Koné ainsi que Lilian Brassier sont arrivés, mais Pablo Longoria souhaite offrir d’autres renforts à Roberto De Zerbi, avec notamment le prodige controversé Maso Greenwood, rentré à Manchester United après son prêt à Getafe.

On ne sait plus où donner de la tête. Depuis l’arrivée officielle de Roberto De Zerbi, l’OM a passé la vitesse supérieure pour son mercato, que ce soit sur le front des arrivées ou sur celui des départs. Ainsi, Ismaël Koné et Lilian Brassier sont déjà arrivés de Watford et du Stade Brestois, tandis que Iliman Ndiaye est parti vers Everton.

Greenwood, l’occasion en or de l’été ?

C’est loin d’être fini, puisque Pablo Longoria travaille d’arrache-pied avec Mehdi Benatia pour offrir d’autres joueurs à De Zerbi. C’est notamment le cas avec Mason Greenwood, qui s’est relancé à Getafe après des grosses polémiques extra-sportives qui ont marqué l’arrêt de sa jeune carrière. Manchester United souhaite le vendre et si plusieurs clubs semblent être sur le coup, l’OM pourrait bien rafler la mise.

Ça sent bon pour l’OM