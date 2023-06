Mercato : L’OM prépare une énorme surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus de la prolongation de contrat d’Alexis Sanchez, la direction de l’OM vise un autre renfort pour composer sa ligne d’attaque la saison prochaine. Et surprise, le président Pablo Longoria en pincerait notamment pour un certain Wissam Ben Yedder, le buteur français de l’AS Monaco. Mais le dossier est loin d’être évident.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM cherche à prolonger au plus vite Alexis Sanchez qui arrive au terme de son contrat. Mais le recrutement dans le secteur offensif ne s’arrêtera pas là, puisque L’EQUIPE annonce que l’OM vise trois à quatre renforts en plus en attaque pour le mercato estival.

L’OM songe à Ben Yedder

D’ailleurs, selon le quotidien sportif, Wissam Ben Yedder (32 ans, AS Monaco) ferait partie des profils suivis de très près par l’OM à cet effet. Auteur de 19 buts en Ligue 1 cette saison, l’international français pourrait donc être un renfort colossal dans le secteur offensif, mais son imposant salaire risque de poser problème à l’OM.

Balogun, l’autre option