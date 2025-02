Mercato : L’OM lâche 16M€ sur un coup de tête ?

Thomas Bourseau

Ces derniers jours, Aaron Anselmino était le nom qui revenait avec insistance dans l’actualité mercato de l’OM. Un accord avait même déjà été convenu entre les différentes parties pour son prêt jusqu’à la fin de la saison. Limité par les prêts, Chelsea n’a pas pu donner suite, ce que l’Olympique de Marseille peine à croire, jetant son dévolu sur Ismaël Bennacer, à la surprise générale.

Elles sont quatre cet hiver à avoir rejoints l’OM. Quatre recrues bouclées par le duo Pablo Longoria - Medhi Benatia. Le président et son directeur du football ont été dans la lignée du recrutement en masse effectué à la dernière intersaison, à savoir douze arrivées convenues. Pour ce qui est du mercato hivernal, Roberto De Zerbi s’est une nouvelle fois considérablement impliqué dans le processus de recrutement et n’aurait pas hésité à donner de la voix en coulisses pour qu’un attaquant plus tôt dans le mois et surtout un milieu de terrain ainsi qu’un défenseur déposent leurs valises à Marseille en fin de mercato.

L’OM pas convaincu par la raison donnée par Chelsea pour Anselmino

C’est du moins ce que La Provence affirme dans ses colonnes du jour ce mardi. Néanmoins, le transfert défensif espéré après Amar Dedic n’a pas pu se concrétiser. La faute à une limite de prêts à l’étranger pour Chelsea, empêchant l’accord trouvé avec l’OM pour Aaron Anselmino de se matérialiser en prêt.

Résultat, le défenseur argentin de 19 ans n’est pas reparti en prêt à l’Olympique de Marseille après son retour du Boca Juniors en décembre dernier. La direction de l’OM n’aurait pas été du tout convaincue par cette justification d’après La Provence, mais le temps pressait concernant les douze coups de minuit lundi et donc le coup de sifflet final du mercato. Pas de quoi permettre à l’OM de mettre la main sur un autre défenseur.

Néanmoins, le pensionnaire de Ligue 1 a tout de même réservé une surprise aux supporters de l’Olympique de Marseille dans les toutes dernières heures du mercato. Comme ce fut le cas l’été dernier avec Ismaël Bennacer qui voulait déjà signer à l’OM, le club phocéen est cette fois-ci parvenu à se mettre d’accord avec l’AC Milan pour le prêt payant de l’international algérien s’élevant à 1M€. L’opération en question qui est valable jusqu’à la fin de la saison, comprendrait une option d’achat de 12M€ en plus de 3M€ de divers bonus. Quatrième et ultime recrue hivernale de l’OM, Bennacer est attendu à Marseille ce mardi matin selon La Provence.