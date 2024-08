Mercato : L’OM jette l’éponge pour ce transfert

Alexis Brunet

L’effectif de l’OM a copieusement changé cet été. Pablo Longoria a recruté dix nouveaux joueurs pour essayer d’offrir un effectif de qualité à Roberto De Zerbi. Le dernier arrivé en date se nomme Jonathan Rowe, qui a débarqué de Norwich en prêt avec option d’achat, d’un montant de 16,5M€. Une opération qui met par ailleurs fin à la piste Armand Laurienté.

L’OM aspire à de grandes choses cette saison. Après une bien triste huitième place l’année dernière, les Marseillais espèrent bien retrouver les sommets de la Ligue 1, notamment grâce à Roberto De Zerbi, qui est arrivé pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset. Cela est plutôt bien parti, puisque pour leur premier match de la saison en championnat, les partenaires de Mason Greenwood se sont imposés face à Brest, sur le score de cinq buts à un.

Rowe dernière recrue en date

L’OM s’est donc largement imposé face à Brest, mais a surtout perdu Faris Moumbagna. Le Camerounais s’est fait une rupture du ligament croisé du genou droit et il sera donc absent pendant de longs mois. Le club phocéen a donc dû remplacer ce dernier et c’est Jonathan Rowe qui a rejoint Marseille dernièrement. L’Anglais s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, en provenance de Norwich. Le joueur de 21 ans tentera de faire mieux qu’Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, tous deux également arrivés de Championship la saison dernière, mais qui n’ont pas donné satisfaction et qui ont quitté Marseille cet été.

L’OM abandonne la piste Armand Laurienté

Même si Jonathan Rowe a débarqué à l’OM, le club phocéen pourrait encore recruter en attaque, avant la fin du mercato, le 30 août prochain. Toutefois, d’après les informations du compte X, La Minute OM, la prochaine recrue marseillaise ne sera pas Armand Laurienté. Le Français était dans le viseur de Pablo Longoria, mais le dirigeant espagnol a finalement décidé de boucler le recrutement de Rowe et c’était soit l’un, soit l’autre. L’ancien Lorientais ne fera donc pas encore son retour en Ligue 1.