EXCLU - Mercato : L’AS Roma prend des renseignements sur un joueur du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fin du mercato, le PSG va essentiellement se concentrer sur la vente de plusieurs indésirables. Parmi eux, Ayman Kari avait un temps espéré s'imposer alors qu'il revient d'un prêt abouti à Lorient. Mais selon nos informations, le jeune parisien est convoité sur le marché puisque le FC Bâle et surtout l'AS Roma ont pris des renseignements à son sujet.

La priorité du PSG d'ici le 30 août sera de dégraisser l'effectif. Dans cette optique, deux départs semblent désormais imminents à savoir ceux de Manuel Ugarte vers Manchester United et de Carlos Soler en direction de West Ham. Mais ce n'est évidemment pas terminé puisque le loft est encore loin d'être vidé.

EXCLU - Mercato : Le Havre lorgne une pépite du PSG https://t.co/RDr1yJUjJ8 — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Plusieurs clubs se renseignent sur Kari

Un loft au sein duquel figure toujours Ayman Kari sur lequel ne compte pas Luis Enrique après avoir attendu son retour de prêt pour juger de son niveau. Et selon nos informations, plusieurs clubs suivent la situation du jeune milieu de terrain du PSG à l'image du FC Bâle et surtout de l'AS Roma. Dans l'idéal, Ayman Kari aurait bien aimé rester, mais la situation a évolué et il se pose désormais des questions sur son avenir.

Housni est également suivi

Un autre jeune parisien n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, à savoir Ilyes Housni. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Le Havre s'est positionné sur le jeune attaquant du PSG qui revient d'un prêt peu concluant au Qatar.