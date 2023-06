Mercato : L’OM boucle quatre gros départs

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM affronte Ajaccio ce samedi pour la dernière journée de Ligue 1, cette rencontre sera aussi la dernière pour plusieurs joueurs. Éric Bailly, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Issa Kaboré ne devraient plus porter le maillot de l’OM la saison prochaine. Le club olympien a décidé de ne pas les conserver à l’issue de leur prêt.

L’OM boucle sa saison ce samedi soir sur la pelouse d’Ajaccio. Même si le club olympien a passé la majeure partie de cette deuxième partie d’exercice derrière le PSG, l’OM a laissé le RC Lens prendre ce statut de dauphin dans le sprint final. Aucun enjeu pour Marseille ce samedi, hormis la dernière d’Igor Tudor sur le banc de l’OM.

L’OM ne conserve pas ses prêtés

Et le technicien croate n’est pas le seul à effectuer sa dernière sortie avec l’OM. D’après les informations du journal La Provence , Éric Bailly, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Issa Kaboré ne devraient plus porter le maillot marseillais la saison prochaine.

Ils n’ont pas convaincu la direction

Tous prêtés, leur histoire va s’arrêter là. Pour des raisons différentes, l’OM ne souhaite pas les conserver mais pour la plupart, leur niveau n’a pas pleinement convaincu la direction olympienne. Comme souvent, l’OM devrait être très actif sur le marché des transferts pour leur trouver des remplaçants.