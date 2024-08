Mercato : L’OM a trouvé la recrue idéale ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien dirigeant de l'OGC Nice, Julien Fournier connait bien Neal Maupay. Ce dernier vient de s’engager avec l’OM. Prêté avec obligation d’achat par Everton, l’attaquant français devra prouver sa valeur sur le terrain. Alors qu’on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain, le mariage pourrait être idéal entre l’OM et Maupay à en croire Julien Fournier.

Avec la blessure de Faris Moumbagna, l’OM recherchait un nouvel attaquant pour épauler Elye Wahi. Cette quête s’est achevée ce vendredi 30 août avec l’officialisation de Neal Maupay. Prêté avec obligation d’achat par Everton, le Français a donc posé sous ses nouvelles couleurs, en attendant de jouer son premier match.

« Je pense que ça va coller avec les supporters »

Pour La Provence, Julien Fournier a réagi à l’arrivée de Neal Maupay à l’OM. Et à ses yeux, ça devrait matcher dans les deux : « Il a le sens du but, il a progressé techniquement et surtout il a retrouvé cette grinta. J’ai hâte de le voir fouler la pelouse du Vélodrome, je pense que ça va coller avec les supporters. L’idée me séduit, un vrai bon soldat pour le club ».

« Il aime le combat »

« J’ai le souvenir d’un garçon avec une maturité assez déroutante. Ce que j’ai adoré, c’est son attitude. C’est un amour dans la vie mais sur le terrain, c’est un gars qui se donne à 200%, un état d’esprit remarquable et en plus, il aime quand ça « mailloche », il aime le combat », a-t-il ajouté sur Maupay.