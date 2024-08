Mercato - OM : La solution est trouvée pour ces deux transferts ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plus de Jordan Veretout et Chancel Mbemba et alors que Samuel Gigot se rapproche de la Lazio, l’OM veut également se séparer d’autres joueurs, notamment Ulisses Garcia et de Pol Lirola, d’ici à la fermeture du marché des transferts. Dans cette optique, les deux joueurs pourraient rebondir en Turquie.

Arrivé à Rome ces dernières heures, Samuel Gigot (30 ans) est sur le point de quitter l’OM pour s’engager avec la Lazio. Ce sont désormais de Chancel Mbemba (29 ans) et Jordan Veretout (31 ans) dont Marseille espère réussir à se séparer, tandis qu’une porte de sortie est également recherchée pour Ulisses Garcia et Pol Lirola.

Mercato - OM : C'est la galère pour le vendre à Marseille https://t.co/8XQd8Y4lLC pic.twitter.com/lLxSfNHOT7 — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

Le Werder Brême intéressé par Lirola ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026 et de retour après avoir été prêté à Frosinone la saison dernière, Pol Lirola serait dans le viseur du Werder Brême, d’après TMW. RMC Sport de son côté évoquait un intérêt d’un club turc pour le latéral droit âgé de 27 ans, une destination dont il ne serait pas vraiment fan.

Des pistes en Turquie pour Lirola et Garcia

La Provence confirme que Pol Lirola aurait bien des touches en Turquie, ce qui serait également le cas d’Ulisses Garcia. Arrivé il y a seulement six mois en provenances des Young Boys de Berne, l’international suisse (7 sélections) âgé de 28 ans a encore quatre ans de contrat avec l’OM, jusqu’en juin 2028.