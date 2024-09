Mercato : L'OM a recruté un «grand coach»

Arnaud De Kanel

Premier coup d'arrêt pour l'OM cette saison. Dimanche soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu un but à zéro sur la pelouse de Strasbourg. L'équipe coachée par Liam Rosenior a livré une prestation aboutie. L'entraineur anglais est fier d'avoir fait chuter une «immense équipe» entrainée par «un grand coach».

L'OM est tombé pour la première fois de la saison dimanche soir à la Meinau. Roberto De Zerbi essuie sa première défaite sur le banc phocéen mais il suscite toujours autant l'admiration et la fascination du coach adverse, l'Anglais Liam Rosenior. Le Londonien de 40 ans s'est montré très élogieux au sujet de son homologue.

«Cette équipe immense et ce grand coach»

« Je suis très fier de mes joueurs. Je leur ai demandé de tout donner contre cette équipe immense et ce grand coach. Il faut rester humble et continuer de travailler. J’ai toujours regardé Roberto. Je ne le copie mais bien sûr qu’il m’a influencé. C’était un match entre deux belles équipes. On a travaillé là-dessus à l’entraînement. On devait couper les espaces en fin de match donc j’ai changé de dispositif. Les joueurs ont très bien compris notre volonté tactiquement », a déclaré Liam Rosenior au micro de DAZN. L'entraineur du RCSA respecte énormément Roberto De Zerbi.

«Je suis un fan de foot et j’ai un grand respect pour Roberto»

« Il faut continuer à s’améliorer et à travailler. Je ne prends pas de risques. Il faut que les joueurs comprennent la manière dont cela fonctionne. C’est un jeu plaisant. C’est super pour le club et cela faisait longtemps que l’on a pas gagné contre Marseille. C’est un match contre Roberto qui a beaucoup d’expérience. Je respecte les autres, je n’ai pas beaucoup d’égo. Je suis un fan de foot et j’ai un grand respect pour Roberto », a ajouté Liam Rosenior. Strasbourg signe par la même occasion la 1000ème victoire de son histoire à domicile toutes compétitions confondues.