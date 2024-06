Mercato : L’OM a choisi son prochain transfert

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après y avoir passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt, Vitinha va définitivement retourner au Genoa, qui a trouvé un accord avec l’OM autour d’une indemnité estimée à 15M€. Le prochain départ après celui du Portugais pourrait concerner Samuel Gigot, dont la direction olympienne souhaite se séparer.

Prêté avec option d’achat au Genoa l’hiver dernier, Vitinha va définitivement quitter l’OM. Les Rossoblù ont trouvé un accord avec le club autour d’un transfert estimé à 15M€ afin de s’attacher les services de l’attaquant âgé de 24 ans. Une opération dans laquelle les dirigeants marseillais ont tout de même pris soin d’inclure une clause de rachat.

Gigot, le prochain à quitter l’OM ?

Vitinha ne sera pas le seul à quitter Marseille cet été et dans cette optique, le prochain à s’en aller pourrait être Samuel Gigot. Comme indiqué par La Provence , après avoir bouclé le départ du Portugais, Pablo Longoria et Medhi Benatia espèrent maintenant réaliser une belle plus-value avec le défenseur âgé de 30 ans, arrivé contre 500 000€ en provenance du Spartak Moscou il y a deux ans.

L’OM ne prolongera pas Gigot

Cadre du vestiaire et capitaine cette saison en l’absence de Valentin Rongier, Samuel Gigot reste un joueur apprécié à l’OM, avec un état d’esprit irréprochable. Malgré cela, l’Avignonnais arrive à un an de la fin de son contrat, en juin 2025, et la direction olympienne ne compte pas le prolonger, ce qui devrait donc mener à un départ cet été.