Mercato : L’OM a bouclé un transfert inespéré !

Hugo Chirossel

De retour après avoir été prêté avec option d’achat au Genoa l'hiver dernier, Vitinha est toujours annoncé sur le départ de l’OM, qui ne compte sur lui. En ce sens, les Rossoblù aimeraient le conserver, sans pour autant lever son option d’achat estimée à 25M€. Les deux clubs se seraient en tout cas mis d’accord pour que le Portugais retourne en Serie A.

Transfert le plus cher de l’histoire du club, qui a dépensé 32M€ bonus compris pour le recruter en janvier 2023, Vitinha restera un des plus gros échecs de l’OM. Un an seulement après son arrivée, l’attaquant âgé de 24 ans a pris la direction du Genoa l’hiver dernier, où il a été prêté avec option d’achat.

Conceiçao : Riolo interpelle l’OM sur le dossier ! https://t.co/THlCnGtEKG pic.twitter.com/6NYMsK1PRH — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Vitinha ne restera pas à l’OM

Malgré ses deux buts inscrits en neuf matchs de Serie A, les Rossoblù semblent enclins à conserver Vitinha, sans pour autant lever son option d’achat estimée à 25M€. Le Genoa aimeraient un nouveau prêt du Portugais, tandis que l’OM préférerait s’en séparer définitivement.

Accord trouvé entre l’OM et le Genoa

Reste à savoir sous quelles conditions, mais il semblerait que les deux clubs se soient entendus afin que Vitinha retourne en Serie A. En effet, d'après les informations du journaliste Gianluigi Longari, un accord aurait été trouvé pour que l'ancien attaquant de Braga quitte l’OM et fasse son retour au Genoa.