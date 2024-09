Mercato : L’OM a bouclé deux transferts trop tard

Arnaud De Kanel

Si le mercato estival a fermé ses portes le 30 août dernier en Ligue 1, certains clubs ont bouclé des transferts passée cette date comme l’OM. Le club phocéen s’est en effet séparé de Jordan Veretout et Azzedine Ounahi, mais bien trop tard pour se permettre de boucler la venue d’Ismaël Bennacer.

L’OM a été l’un des clubs les plus actifs sur le mercato, signant pas moins de onze nouveaux joueurs. Le club phocéen aurait même pu en ajouter une douzième avec Ismaël Bennacer mais il n’est pas parvenu à dégraisser à temps. En revanche, l’OM a réussi à faire partir deux joueurs après le 30 août : Jordan Veretout et Azzedine Ounahi. Bien trop tard pour espérer boucler la venue d'un nouveau joueur...

«Ounahi, je savais depuis le début qu’il voulait partir»

« Pour les départs, j’ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir (…) Ounahi, je savais depuis le début qu’il voulait partir, c’est pour ça que je ne l’ai pas fait disputer nos matches amicaux en Angleterre et à Augsbourg. Nous allons observer sa saison et nous verrons l’année prochaine car il est encore sous contrat », confiait récemment Roberto De Zerbi au sujet d'Azzedine Ounahi.

Pas de Bennacer, Rongier de retour

Si les dossiers Veretout et Ounahi s'étaient décantés plus tôt, l'OM aurait pu finaliser l'arrivée en prêt d'Ismaël Bennacer. Or, le club phocéen a donc perdu deux joueurs dans le même secteur sans se renforcer en raison du timing des transferts en question. Néanmoins, cela pourrait profiter à Valentin Rongier sur qui Roberto De Zerbi compte. « Rongier est un joueur important de notre effectif, il va bien, il s’entraine bien avec nous. Il ne faut pas oublier qu’il revient d’une longue blessure de huit mois, nous sommes contents qu’il soit disponible et en bonne santé. C’est à lui désormais de démontrer sur le terrain, car il y a beaucoup de concurrence, mais c’est un joueur important, polyvalent, qui peut évoluer à différents postes et c’est une valeur ajoutée pour nous », a lâché le coach de l'OM.